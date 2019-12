Instagram prova a bloccare sul nascere i post offensivi e combatte le fake news

Periodo di cambiamenti per Instagram: il popolare social network di Mark Zuckerberg ha introdotto due novità in poche ore. La prima cerca di bloccare sul nascere i post offensivi, mentre la seconda tenta di mettere in guardia gli utenti dalle fake news.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come potete leggere sul blog ufficiale di Instagram, da ieri 16 dicembre 2019 Instagram ha implementato una funzionalità in grado di rilevare le frasi offensive, o perlomeno quelle in inglese, mentre l'utente le sta digitando sulla tastiera. Nel caso il sistema rilevi analogie con altre frasi simili segnalate in precedenza, Instagram informerà l'utente del fatto che sta probabilmente scrivendo un post offensivo.

L'utente potrà comunque scegliere se postare lo stesso il contenuto, se modificarlo oppure se dare un'occhiata alle linee guida del social network. L'obiettivo è chiaramente quello di cercare di far ragionare le persone e di invitarle a non scrivere commenti offensivi sulla piattaforma. Basterà questo a fermare gli hater del Web? Ne dubitiamo, ma sicuramente si tratta di un'ottima iniziativa per provare a convincere gli utenti che stanno facendo qualcosa di sbagliato.

La seconda novità annunciata da Instagram è relativa alle fake news. Infatti, il social network introdurrà presto il fact-checking, ovvero la verifica delle notizie. In particolare, l'azienda di Mark Zuckerberg si avvarrà della collaborazione di società di terze parti per verificare i contenuti postati dagli utenti. Nel caso un post venga valutato come falso o parzialmente falso, il contenuto verrà eliminato dalla sezione Esplora e dalle pagine relative agli hashtag.

Inoltre, Instagram segnalerà a coloro che visualizzano il post coinvolto che si tratta di una fake news e spiegherà il motivo per cui il contenuto è stato ritenuto falso. Insomma, il social network di proprietà di Facebook sta cercando di diventare un posto migliore.