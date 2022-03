Instagram bloccato in Russia, influencer disperate: 'non so più come guadagnare'

Dalla mezzanotte di oggi, Instagram è ufficialmente bloccato in Russia. L’autorità statale che si occupa della censura ed il controllo dei media, infatti, ha disposto il ban della piattaforma di Meta in quanto “strumento estremista”.

La decisione ha provocato la disperazione delle influencer del paese, che si sono ritrovate improvvisamente senza fonti di guadagno.

I video sono stati ripresi sui social network da vari giornalisti ed osservatori, che hanno mostrato come la scelta del Governo sia destinata ad avere ripercussioni sulle persone che si affidavano ad Instagram per monetizzare. Un’influencer infatti afferma senza mezzi termini che da quando la Russia ha deciso di bloccare Instagram non sa più “come guadagnare”.

Alcuni dei video in questione sono stati ripresi anche da account pro-Ucraina, per ironizzare e sottolineare come mentre nella nazione europea si muoia per i bombardamenti, in Russia ci si preoccupi di Instagram. Lo stesso utente infatti ha pubblicato il filmato di un’altra influencer che si lamenta dell’impossibilità ad accedere al suo canale Instagram sponsorizzato ma anche per la chiusura di McDonald’s in Russia, anch’essa in vigore dalla giornata di oggi.

Secondo molti, però, filmati come questi potrebbero anche essere interpretati come un vento di cambiamento in Russia nei confronti delle decisioni di Putin.