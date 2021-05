Instagram a breve introdurrà l'autenticazione a due fattori tramite WhatsApp

Dopo l’arrivo dello spazio dedicato ai pronomi di genere nei profili, su Instagram sembrerebbe essere in fase di implementazione anche una nuova funzionalità completamente dedicata a tutelare maggiormente gli utenti e i loro account sul social network. Si tratta dell’autenticazione a due fattori (2FA) tramite WhatsApp.

A svelare questa novità in arrivo è stato Alessandro Paluzzi tramite Twitter, sviluppatore da sempre attento al mondo di Instagram e WhatsApp. In questo caso il post ha mostrato chiaramente due nuove schermate all’interno del social network di casa Facebook Inc.: la prima consiste semplicemente nella sezione inedita ancora in fase di lavorazione e dedicata alla Two-Factor Authentication; la seconda è il diretto “seguito”, dato che una volta abilitato lo slider della prima scheda l’app sembrerebbe portare l’utente verso il collegamento e la conferma dell’account WhatsApp, ergo del proprio numero di telefono.

Questi screenshot attestano l’esistenza della feature, o meglio il fatto che il team di sviluppatori è al lavoro e sta per lanciarla sull’applicazione ufficiale, ma non risulta comunque perfettamente funzionante. L’obiettivo è comunque semplice: fare sì che, nel caso in cui si desideri entrare nel social tramite un dispositivo sconosciuto, al primo tentativo di login su Instagram il sistema richieda un ulteriore input all’utente proteggendo così l’account. Si tratterà, in ogni caso, di una feature che non dovrà essere attivata obbligatoriamente.

Intanto Instagram sarebbe prossimo anche al lancio della creazione dei post tramite la versione Web della piattaforma, aggiunta richiesta da milioni di utenti nel corso degli ultimi anni.