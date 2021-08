Instagram a breve permetterà di mettere Like alle Storie

Instagram sembra essere destinata a ricevere parecchie novità importanti nel corso dei prossimi mesi. Nella serata di ieri, lunedì 23 agosto, abbiamo visto come lo swipe up sembra prossimo a scomparire a vantaggio di un’altra feature; oggi, invece, è il momento di vedere i nuovi like alle Storie su Instagram!

Il leaker italiano Alessandro Paluzzi ha pubblicato su Twitter una piccola immagine e una GIF relative a questa feature: il social di casa Facebook Inc. sembrerebbe infatti all’opera per introdurre i “Mi Piace” in una Storia, addirittura con la possibilità di mettere “like” più volte al medesimo contenuto per permettere agli utenti di manifestare il loro gradimento nei confronti dell’utente interessato.

Così facendo, non sarà più necessario inviare uno sticker o una Emoji come segno di apprezzamento della Storia in sé, ma basterà premere sul cuoricino collocato in basso a destra, accanto allo spazio per i messaggi da inviare in risposta. Questo semplice gesto servirà poi a Instagram per registrare l’indice di gradimento delle Storie di un utente tramite un parametro apposito, il quale verrà poi considerato dall’algoritmo stesso del social network e fornito tra gli Insights degli account aziendali/professionali. Al momento non sono noti altri dettagli in merito alla feature in questione; perciò, non ci resta che attendere altre novità al riguardo direttamente da Instagram.

Nel frattempo, Facebook sembra prossima a riottenere le chiamate e videochiamate sull’applicazione ufficiale, a sette anni dalla loro separazione nell’app Messenger.