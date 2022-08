Instagram: buoni risultati per gli NFT, il beta test si espande in 100 nuovi Paesi

Mentre le polemiche hanno fatto desistere Instagram da un approccio "alla TikTok", modificando i piani futuri per il social network, un settore in cui Meta sembra voler continuare il suo impegno è quello degli NFT. Infatti, pare che le feature di Instagram legate agli NFT si stiano espandendo e che arriveranno in più di 100 Paesi del mondo.

La notizia arriva dopo che la prima beta pubblica dell'integrazione degli NFT su Instagram è stata avviata lo scorso maggio negli Stati Uniti. A quanto pare, Meta vorrebbe oggi estendere tale beta pubblica agli utenti di più di 100 Paesi in tutto il mondo, Europa esclusa.

Sì, avete letto bene: purtroppo (o per fortuna, a seconda di come la pensiate sugli NFT) il test sarà esteso nelle regioni dell'Africa, delle Americhe, del Medio Oriente e del Sud-Est Asiatico. Niente debutto in Europa, dunque, anche se è possibile che l'estensione dei test indichi un ottimo riscontro per le feature legate agli NFT, che dunque tra qualche settimana o tra qualche mese potrebbero fare il loro debutto in tutto il mondo, Europa compresa.

Grazie alle nuove funzioni, sarà possibile includere gli NFT nei post su Instagram, usarli come sticker nelle storie e inviarli via messaggio. I creatori e i collezionisti dei token non-fungibili, inoltre, verranno automaticamente taggati in ogni post di un NFT a cui sono collegate. Le funzioni di compravendita degli NFT, anch'esse promesse da Mark Zuckerberg, sembrano essere invece ancora ben lungi da lancio, soprattutto considerando la pessima situazione del mercato NFT attuale.

Per garantire l'implementazione degli NFT, poi, Instagram supporterà wallet terzi come Coinbase, Dapper, Rainbow, MetaMask e Trust Wallet. Inoltre, la piattaforma permetterà di pubblicare NFT che provengono dalle blockchain di Ethereum, Polygon e Flow: per il momento, invece, non si sa ancora nulla a riguardo di un'implementazione degli NFT presenti sulla blockchain Solana.