Instagram cambia design su browser Web: disponibile nuova interfaccia per tutti

A inizio novembre qualcuno ha scovato una nuova interfaccia utente di Instagram in fase di test sulla versione del social network per browser web. Ebbene, tale cambio di design è disponibile per tutti da oggi, 9 novembre 2022, e modifica radicalmente la piattaforma di casa Meta per facilitarne l’utilizzo su PC e, soprattutto, tablet.

L’annuncio arriva direttamente dal capo di Instagram, Adam Mosseri: con un video pubblicato su Twitter, che trovate in calce alla notizia, egli ha spiegato che questo design rinnovato è più pulito, veloce e facile da usare rispetto alla iterazione precedente, e trova una serie di modifiche ispirate al feedback degli utenti: “Sappiamo che molte persone usano la versione Web per il multitasking e volevamo assicurarci che Instagram fosse la migliore esperienza possibile online”, ha spiegato Mosseri.

Dall’immagine che vedete anche in copertina, o semplicemente visitando Instagram tramite il vostro browser, si notano immediatamente tutte le modifiche, dalla posizione laterale di tutti i menù principali alla creazione di un feed Esplora a griglia molto intuitivo e più piacevole all’occhio. Inoltre, i contenuti della barra laterale vengono espansi sempre lateralmente per essere visibili assieme al resto del feed.

Il redesign diventerà progressivamente disponibile per tutti gli utenti Instagram anche in Italia; nel caso in cui non dovesse mostrarsi nelle prossime ore, basta attendere un po’ di tempo. Del resto, i rilasci graduali richiedono sempre una certa pazienza.

Nel frattempo, anche in Italia è arrivato il nuovo sistema di verifica dell’età su Instagram.