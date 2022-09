Instagram, cambiamento importante per le Storie: risolta la noia dell'audio

Mentre i Reel di Instagram non sembrano convincere del tutto, l'azienda sta effettuando una modifica non di poco conto al suo social network. Infatti, è arrivato un cambiamento importante per le Storie.

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, di recente l'applicazione ufficiale per iOS del social network aveva iniziato a non seguire più le impostazioni in termini di audio dell'OS. In parole povere, anche gli utenti con un iPhone in modalità silenziosa a un certo punto avevano iniziato a sentire di default l'audio delle Storie.

La questione ha fatto storcere un po' il naso ad alcuni utenti e alla fine Instagram sta tornando sui suoi passi, tornando dunque ad associare le impostazioni audio delle Storie relative all'app ufficiale per iOS a quanto scelto a livello di sistema. La "novità" è legata a un aggiornamento rilasciato nella giornata del 15 settembre 2022.

Insomma, niente più "noie audio" per gli utenti iPhone. D'altronde, è stato così per anni, ovvero fino a quando non è arrivata la succitata modifica. Pensate che non è in realtà mai stato chiaro se si trattasse di un bug o di un cambiamento apportato in modo volontario. Tuttavia, ciò che conta è che adesso tutto è tornato com'era prima, anche se per i Reel l'audio a quanto pare continua a rimanere attivo di default anche in modalità silenziosa.