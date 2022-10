Instagram nel caos: utenti segnalano la cancellazione del profilo e dei follower

A quanto pare, i problemi di Instagram di cui abbiamo parlato poco fa sono molto più gravi rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. La piattaforma di Meta infatti da qualche minuto sarebbe letteralmente nel caos e non solo per le foto ed i Reel che non si caricano.

Direttamente da Twitter, dove manco a dirlo l’hashtag è finito tra i trend tweet, gli utenti (soprattutto americani) lamentano problemi di vario tipo.

A quanto pare, infatti, la piattaforma starebbe sospendendo all’improvviso e senza alcuna motivazione valida tantissimi profili Instagram, senza possibilità di presentare reclamo. In altri casi, invece, gli utenti stanno lamentando una drastica riduzione dei follower.

Da parte della piattaforma non sono emersi dettagli a riguardo, ma come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.



Nel frattempo, intanto, sulla pagina Downdetector di Instagram si moltiplicano le segnalazione. Quelli che sembravano dei problemi confinati ad un gruppo ristretto di iscritti, si stanno rivelando ben più gravi, soprattutto per coloro che utilizzano l'app in ambito business.



La scorsa settimana, a riportare gravi disservizi era stato Whatsapp, che per oltre tre ore non aveva funzionato correttamente a livello globale. Da questo fronte quest'oggi sono arrivate le dichiarazioni del CEO di TIM sul Whatsapp Down, che ha svelato come la sua società abbia sostenuto costi per 40mila Euro.

Notizia in aggiornamento