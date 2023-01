Instagram cerca nuovi equilibri e ammette: troppi Reel nel 2022

Instagram si è fatta un po' prendere la mano con i Reel nel 2022, lo sa e vuole rimediare: questo, in sostanza, quanto emerso dalle ultime dichiarazioni dello stesso Mosseri. Ma quale sarà la via da percorrere secondo il dirigente del social network a tinte viola?

Nonostante il lancio delle Candid Stories su Instagram, nuovo step evolutivo della comunicazione social inventato da BeReal e che ha già ispirato anche TikTok, a tenere banco continuano a essere i Reel.

Inutile girarci intorno, se le foto continuano a essere la spina dorsale di Instagram, il suo cuore pulsante sono ormai diventati i video brevi, format a cui ormai praticamente tutte le piattaforme hanno aderito in un modo o nell'altro.

Il problema è che, mentre YouTube cerca di monetizzare i suoi Shorts senza renderli troppo invasivi rispetto ai video tradizionali, Instagram ha calcato forse troppo su questo aspetto della sua esperienza, al punto da proporne in quantità spropositata.

Nell'ultimo Q&A con gli utenti, Mosseri lo ha ammesso, spiegando che "ci siamo concentrati troppo sui video nel 2022, abbiamo spinto le classifiche troppo oltre e praticamente abbiamo mostrato troppi video ma non abbastanza foto". Lo stesso Mosseri ci ha tenuto a spiegare che c'è consapevolezza sulla questione e già da tempo il team ha lavorato per raggiungere un miglior punto d'equilibrio fra le parti nella proposta di Instagram. Si parla, per esempio dei livelli di engagement nei contenuti e, soprattutto di frequenza di interazione, che ormai si equivalgono in termini di like ai video e alle foto. Lo stesso varrebbe per i commenti.

Tuttavia, se noterete "più video su Instagram nel tempo, sarà perché evidentemente è quello che sta spingendo maggiormente l'interesse generale. Ma le foto continueranno a essere una parte importante di ciò che facciamo".

A questo punto, se avete notato una frequenza troppo elevata di contenuti che non vi interessano, ecco come migliorare i suggerimenti di Instagram sulla base dei vostri gusti.