Instagram ora chiede la data di nascita per continuare a utilizzare l'app

Sembra proprio che si tratti di un periodo di novità per Instagram. Infatti, oltre alla rimozione dello swipe up, ora agli utenti viene richiesto di inserire la data di nascita.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e The Verge, nonché come si può leggere sul blog ufficiale di Instagram, il team dietro al social network di proprietà di Facebook ha deciso di prendere questa decisione per consentire una maggiore sicurezza ai più giovani. Si tratta insomma di una misura che consente a Instagram di comprendere al meglio quali contenuti mostrare a determinati profili, cercando di evitare situazioni spiacevoli.

Ricordiamo in ogni caso che un po' tutti i grandi player del mondo del Web stanno cercando di prendere ulteriori provvedimenti per salvaguardare l'esperienza dei più piccoli. Basti pensare a ciò che è accaduto a YouTube nel recente passato, tra richieste di documenti d'identità per guardare determinati contenuti e commenti e mini player bloccati per alcuni video.

Insomma, si sta cercando di rendere il Web un posto più sicuro. In questo contesto, dunque, coloro che non hanno ancora impostato la propria data di nascita su Instagram saranno ora chiamati a farlo. Inoltre, in alcuni casi potrebbero comparire a schermo degli avvisi informativi in merito a possibili contenuti non adatti ai più giovani.

Per quel che riguarda i possibili "aggiramenti" che i più piccoli potrebbero tentare di effettuare relativamente alla verifica dell'età, a quanto pare in futuro Instagram potrebbe servirsi di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di stimare l'età di una persona. Nel caso qualcuno dovesse inserire una data che "non torna" al sistema, potrebbe essere richiesto alla persona coinvolta di effettuare la verifica dell'età in modi più "avanzati".