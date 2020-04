Instagram chiuderà il 28 luglio 2020? Analizziamo il messaggio della bufala

Purtroppo, spesso WhatsApp e le altre piattaforme di messaggistica istantanea vengono utilizzate per diffondere delle bufale. Infatti, dopo la fake news di "Argentina lo sta facendo", in Italia sta girando un altro messaggio che è bene analizzare.

Il testo della bufala

In particolare, il testo della bufala, che sta rapidamente facendo il giro di social network come Facebook e applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, è il seguente: "Ehi, questo è un messaggio di instagram e ti dice qualcosa su cosa accadrà al disaccordo del 28 luglio. Non restituirlo alla persona che hai ricevuto. Cari membri di instagram, Instagram deve chiudere il 28 Luglio 2020 perché è diventato troppo affollato. Molti membri si sono lamentati del fatto che Snapchat è diventato molto lento. Indicano che ci sono molti membri attivi che non sono dissidenti, ma anche molti nuovi membri.

Invieremo questo messaggio per vedere se i membri sono attivi o meno. Se sei attivo, invia fino a 15 altri membri usando copia e incolla per mostrare che sei ancora attivo. Coloro che non inviano questo messaggio entro 2 settimane verranno eliminati senza esitazione per fare più spazio. invia questo messaggio a tutti i tuoi amici per mostrare loro che sei ancora attivo e non verranno eliminati".

È tutto falso, Instagram non sta chiudendo

Lo sappiamo: ad alcuni di voi sembrerà assurdo doverlo spiegare, ma in realtà ci sono molte persone che potrebbero realmente credere a questo messaggio, non conoscendo bene il mondo dei social network. Ebbene, a queste ultime diciamo subito: non preoccupatevi, Instagram non sta chiudendo. Si tratta semplicemente di una delle classiche bufale allarmanti che vengono diffuse tramite social network e applicazioni di messaggistica istantanea.

Solitamente non è difficile riconoscere una catena. Tralasciando le ripetizioni e tutti i problemi del testo, che dovrebbero già far suonare un campanello d'allarme, il fatto che Instagram chiuda è fuori discussione. Si tratta di uno dei social network più popolari di sempre e può vantare oltre un miliardo di utenti mensili attivi in tutto il mondo. Mark Zuckerberg e soci hanno tutto l'interesse a far continuare il loro business e far registrare nuovi utenti. State tranquilli: un servizio del genere non verrà mai chiuso perché "troppo affollato".

In ogni caso, se questo non dovesse bastare, alla fine del messaggio c'è la classica tecnica del "condividi, altrimenti ti succederà qualcosa". Ebbene, ogni qualvolta vedete un invito del genere, diffidate da quanto state leggendo. Se proprio volete essere sicuri della veridicità del messaggio che avete ricevuto, una semplice ricerca su Google può fugare ogni vostro dubbio. In questo caso, per comprendere che è tutto falso, basta utilizzare le parole chiave "instagram chiude". In questo modo, scoprirete che non c'è alcun riscontro reale e in molti casi troverete anche articoli come questo che vi spiegano il motivo per cui si tratta di una bufala.

Insomma, siamo alle solite: fate attenzione ai messaggi che girano sulle app di messaggistica istantanea e sui social network. Se volete rimanere aggiornati sulle vere novità del social network, vi consigliamo di tenere monitorata la nostra scheda dedicata a Instagram.