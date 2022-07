Instagram, clamoroso dietrofront: niente più direzione TikTok dopo le polemiche

La polemica tra le Kardashian e Instagram, che in parole povere si sono scagliate contro le novità del social network di Meta definendolo ormai "troppo simile a TikTok", sembra aver dato i suoi frutti. Infatti, Instagram sta ufficialmente tornando sui suoi passi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, in un'intervista rilasciata da Adam Mosseri, capo di Instagram, alla newsletter Platformer, quest'ultimo ha reso noto che la piattaforma è pronta a fare marcia indietro per quel che concerne alcuni recenti cambiamenti. A tal proposito, Mosseri ha affermato che la società ha ora la necessità, in seguito alle controversie, di "fare un grande passo indietro e riorganizzarsi".

Essenzialmente, dunque, la questione del "Make Instagram Instagram again" sta facendo ricredere il team del popolare social network, che, dopo una prima risposta di Mosseri che non ha a quanto pare calmato le acque (d'altronde, il capo di Instagram in quell'occasione aveva essenzialmente "tirato dritto" sulle novità), sembra ora voler ascoltare il feedback derivante dalle critiche di questo fine luglio 2022.

Ricordiamo che tutto è partito quando è stata annunciata la trasformazione di quasi tutti i video di Instagram in Reel, nonché in seguito alle affermazioni relative al fatto che il feed sarebbe stato sempre più composto da video anziché foto. Inoltre, di recente Mark Zuckerberg ha dichiarato che ci sarebbero stati sempre più video consigliati dall'IA nel feed.

Tuttavia, in seguito alle polemiche, nella succitata intervista è arrivato il dietrofront di Mosseri, che ha affermato: "Sono contento del fatto che ci siamo presi il rischio: se non falliamo ogni tanto, significa che non pensiamo abbastanza in grande o che non siamo abbastanza audaci. [...] Tuttavia, dobbiamo assolutamente fare un grande passo indietro e riorganizzarci".

In questo contesto, è stata annunciata la riduzione temporanea del numero di post raccomandati nel feed, anche se si prevede di tornare sulla questione in futuro. L'aspetto più importante per un buon numero di persone è però lo stop del lancio del nuovo design, che secondo molti avrebbero reso l'app troppo simile a TikTok tramite il feed full-screen. Insomma, Instagram sembra aver intenzione di ascoltare, perlomeno parzialmente, le critiche che ha ricevuto in questo luglio 2022. Cosa accadrà nel futuro del social network? Staremo a vedere.