Instagram combatterà attivamente la propaganda no-vax

Instagram scende in campo contro i no-vax, i movimenti che sostengono che i vaccini portino all'autismo o uccidano. Lo farà con un nuovo strumento creato per combattere la disinformazione. Tutti i dettagli.

Instagram pensa ad una sorta di pop-up, che idealmente dovrebbe accompagnare i contenuti più controversi, o, ancora, quando gli utenti cercheranno hashtag o altri contenuti relativi ai vaccini. Instagram per il momento sta cercando una terza via tra la neutralità totale e ban o censure. In precedenza Silicon Valley aveva quasi sempre scelto questa strada, ma ora, dopo fortissime pressioni da parte dell'opinione pubblica, e le minacce dei legislatori, non sempre più percorribile.

Lo abbiamo visto con gli estremisti di destra, e ora è il turno dei movimenti anti-scientifici.

Così Instagram non bannerà i profili no-vax, né cancellerà i commenti controversi. Al contrario, li ammetterà, pur avvisando gli utenti della infondatezza di quelle teorie.

"Our approach to misinformation is the same as Facebook’s — when we find misinfo, rather than remove it, we’ll reduce its distribution. We can use image recognition technology to find the same piece of content on Instagram and take automatic action", lo ha spiegato Stephanie Otway, portavoce del social.

Insomma nessuna "censura", ma informazione e depotenziamento delle teorie anti-scientifiche. È l'approccio corretto?

