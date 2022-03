Instagram, come funzionano i nuovi sottotitoli automatici? Molto semplice

Dopo aver trattato la questione dell'app di Instagram per iPad, torniamo ad approfondire le novità legate al popolare social network. Infatti, è arrivata anche in Italia una funzionalità interessante, ovvero i sottotitoli automatici. L'opzione per attivarli è però un po' "nascosta": risulta dunque interessante approfondire il tutto.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e TechCrunch, nonché come ufficializzato dal capo di Instagram Adam Mosseri mediante Twitter, dal 1 marzo 2022 i video di Instagram dispongono di questa novità. Come fare per utilizzarla? Molto semplice, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia: basta semplicemente premere sull'icona dei tre puntini collocata in alto a destra di un post relativo a un video presente nel feed e abilitare l'apposita funzionalità.

Tuttavia, ciò che potreste non aver ben compreso è che prima va attivata un'opzione presente nelle impostazioni di Instagram. Più precisamente, una volta aggiornata l'app all'ultima versione, vi consigliamo di premere sull'icona dell'account collocata in basso a destra, fare clic sul pulsante delle tre righe presente in alto a destra e selezionare la voce "Impostazioni". Dopodiché, nella barra di ricerca scrivete "sottotitoli" (oppure potreste trovare il tutto nelle impostazioni avanzate legate alla sezione "Account"), premete sull'apposito risultato e abilitate l'opzione. Perfetto, ora avrete a disposizione sottotitoli generati automaticamente in italiano nel modo descritto in precedenza.

C'è da dire che per il momento questa possibilità potrebbe non essere abilitata per tutti gli utenti oppure i sottotitoli potrebbero non comparire nei video, in quanto probabilmente è tutto in fase di rollout (e i Content Creator potrebbero dover abilitare i sottotitoli automatici per i loro video). In ogni caso, in un post Twitter ufficiale di Instagram si fa riferimento a un lancio iniziale in un totale di 17 lingue, chiaramente italiano compreso. Insomma, i sottotitoli generati in modo automatico hanno raggiunto Instagram, anche per quel che concerne il nostro Paese.