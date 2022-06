Instagram, ecco come Meta rivoluzionerà il social per i più giovani

Dopo aver provato a far luce sul futuro di Instagram e del suo feed come TikTok, torniamo sul social fotografico per via di alcune interessanti novità legate alla sicurezza dei più piccoli e al parental control.

Infatti, Instagram con il tempo si è evoluto e ha provato a diventare sempre più ospitale per il pubblico più giovane, anche e soprattutto implementando controlli più efficaci per i genitori e tutori.

Nelle ultime ore, Meta ha annunciato una serie di novità riguardanti proprio questo aspetto della piattaforma sul blog ufficiale, spiegando che sarà più semplice supervisionare i contenuti dei minori collegando gli account tramite un semplice invito da parte del tutore.

Tra i nuovi strumenti, ora i genitori potranno impostare delle restrizioni temporali sull'utilizzo dell'app, tra fasce orarie e giornate in cui consentire o inibirne l'utilizzo. Inoltre, sarà possibile visualizzare i report inviati dal minore e il tipo di segnalazione effettuata.

Attualmente il rollout è iniziato negli Stati Uniti, ma nel corso del mese di giugno 2022 l'aggiornamento coinvolgerà anche Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Irlanda e Regno Unito, con altre nazioni che saranno aggiunte nel corso dell'anno.

Gli sforzi per la sicurezza, come già accennato, sono stati molteplici nel tempo. Un'altra funzionalità, in effetti, è stata già annunciata e distribuita nel corso dello stesso mese, ma per saperne di più vi suggeriamo di scoprire cosa sono gli Amber Alerts di Instagram.