Instagram come TikTok: a breve le Storie si vedranno con un feed verticale

Come abbiamo potuto vedere nel corso del mese di dicembre 2021, Instagram si sta avvicinando sempre di più a TikTok. Il rilascio di funzionalità sempre più simili alla piattaforma rivale da parte di Meta continua: l’ultimo caso è la visualizzazione delle Storie con scorrimento verticale. Quando arriverà sul social network statunitense?

A scovare questa novità è stato Dijital Ağlar che, su Twitter, ha pubblicato una breve clip rappresentativa dell’avvio del test da parte di Instagram. In essa si vede esattamente ciò che ci si aspetta: le varie, consuete Storie Instagram che scorrono verticalmente anziché orizzontalmente. Il filmato è stato poi ripreso dall’analista Matt Navarra, il quale ha poi confermato come gli sviluppatori fossero al lavoro su questa funzionalità ancora dal febbraio 2021.

Allo stato attuale, questa fase di prova sarebbe cominciata non solo in Turchia ma anche in Brasile e altri Paesi. In altre parole, sembrerebbe che lo scorrimento verticale sia destinato ad arrivare in varie parti del mondo gradualmente a un numero sempre più elevato di utenti. Come in altre situazioni analoghe, le tempistiche di release non sono note. Considerata però la voglia di competere con TikTok, è probabile che Instagram opti per un rilascio rapido su scala globale nel corso delle prossime settimane.

Altra funzionalità interessante in arrivo riguarda la possibilità di riordinare le foto sul proprio profilo come meglio si desidera.