Instagram, come usare il nuovo adesivo con link? Disponibile per tutti!

Tempo di rivoluzione per il mondo dei social network: in seguito alla possibilità di pubblicare post su Instagram da PC, dal 27 ottobre 2021 è possibile per tutti gli utenti usare l'adesivo con link. Sì, avete capito bene: ora chiunque può "portare" chi guarda le Storie "fuori" dalla piattaforma.

In questo contesto, risulta dunque interessante approfondire come funziona il tutto. Ebbene, in realtà è molto semplice usufruire di questa possibilità: come potete vedere nell'immagine che abbiamo ricevuto da Instagram, presente a corredo della notizia, basta semplicemente aprire l'applicazione, premere sul riquadro "La tua storia" (o aggiungere una Storia a quelle già presenti), selezionare un'immagine e fare tap sull'icona degli adesivi, presente in alto.

A questo punto, troverete il riquadro link. Una volta premuto su quest'ultimo, potrete digitare l'URL verso cui volete "indirizzare" coloro che guardano le vostre Storie e posizionare poi il tutto contestualmente a ciò che state pubblicando. Insomma, niente di complesso.

Ci teniamo solamente a precisare che al momento in cui scriviamo non tutti hanno già a disposizione la funzionalità. Tuttavia, abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale di Instagram in cui si legge: "Da ora [...] tutti i profili Instagram - indipendentemente dal numero di follower - potranno inserire link esterni nelle proprie Storie".

"Quando abbiamo introdotto per la prima volta la condivisione dei Link nelle Storie, la funzione era disponibile solo per alcuni account selezionati. Abbiamo notato che questa funzione poteva, però, essere utile per account di tutte le dimensioni e tipologia, e abbiamo quindi deciso di espandere l'accesso all'adesivo dei Link nelle Storie a tutti", ha spiegato l'azienda di Mark Zuckerberg.

La comunicazione si conclude poi con una "promessa": "Nei prossimi mesi lavoreremo a nuovi aggiornamenti per i Link, che offriranno maggiore controllo creativo, compresa la personalizzazione del testo, e nuovi colori".

In ogni caso, è ufficialmente "decaduta" una delle principali limitazioni legate a Instagram. Il "rollout" è infatti attualmente in corso e potete approfondire il tutto mediante il blog ufficiale di Instagram.