Instagram come Whatsapp: si potrà nascondere la conferma di lettura ai messaggi

A pochi giorni dal ritorno del Feed in ordine cronologico su Instagram, emerge un’altra indiscrezione su una nuova funzionalità che dovrebbe approdare prossimamente sull’applicazione di condivisione foto. A svelarla è uno screenshot condiviso da Alessandro Paluzzi, da sempre molto affidabile su quanto concerne le app di Meta.

A quanto pare, Instagram sta lavorando ad un pulsante che permetterà di attivare e disattivare la conferma di lettura dei messaggi scambiati attraverso il Direct di Instagram. Attualmente infatti, quando si legge un messaggio ricevuto in Direct su Instagram in basso a destra appare l’etichetta “Visto”, che non può essere disattivata. Allo scopo di garantire una maggiore privacy, ed evitare possibili abusi, però, l’applicazione di Meta intende implementare un sistema che permetterà di disattivare tale conferma, in maniera analoga a quanto avviene con Whatsapp.

In Instagram comunque è già presente un sistema simile, ma legato esclusivamente allo stato dell’attività che impedisce di vedere quando una persona è stata online per l’ultima volta sull’app.

Secondo altri rumor emersi di recente, l’app di social media di Meta starebbe anche testando una funzionalità per taggare un intero gruppo contemporaneamente anche nelle Storie. Nessuna informazione, come sempre, sulla possibile data di lancio di queste novità e come sempre vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.