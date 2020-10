Instagram compie 10 anni: da social per fotografi a rivale di TikTok con Reels

Tra falle di sicurezza e intoppi, nonostante tutto in questi dieci anni di esistenza Instagram ha riscosso un successo immenso. Dall’essere un’app dedicata ai fotografi poi è diventata un social come Facebook, solo con funzioni inedite come le Stories e la recentemente aggiunta Reels per competere con TikTok.

L’applicazione è nata il 6 ottobre 2010 per mano di Kevin Systrom e Mike Krieger, lanciata inizialmente per iPhone e poi giunta anche su Android. In appena due anni Instagram è riuscita ad attrarre il colosso Facebook, che poi l’ha acquisita per 1 miliardo di dollari; attualmente, il suo valore ammonta a circa 100 miliardi di dollari.

È stato proprio grazie a Facebook che poi Instagram ha iniziato a fiorire con tantissime nuove funzioni, diventando un social network forse preferito allo stesso colosso blu per la presenza di contenuti maggiormente apprezzati. Pian piano sono arrivati Instagram TV, la sezione eCommerce, pubblicità, messaggi privati, filtri, Instagram Stories e Instagram Reels, la feature introdotta per sfidare TikTok durante il suo peggior periodo a causa del possibile ban negli USA.

Migliaia di giovani si sono affidati a Instagram per iniziare la loro carriera da influencer, mentre altrettanti eventi hanno ottenuto una risonanza decisamente maggiore proprio grazie alla rapidità della condivisione di immagini, stories, hashtag e altro, come ha dimostrato di recente il movimento BlackLivesMatter. In questi mesi ha superato il miliardo di utenti attivi al mese e continua a mostrarsi forte rispetto a tanti altri social. Sarà così anche nei prossimi anni? Nel mondo dei social media è impossibile fare una previsione simile, ma i presupposti ci sono tutti.