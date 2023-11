Instagram ora consente di scaricare i Reel, ma non tutti

Mentre Instagram testa la stretta sui follower fake e lo spam, è disponibile per tutti l’aggiornamento per l’applicazione che offre la possibilità di scaricare i Reels dagli account publici. L’annuncio è stato dato direttamente dall’amministratore delegato della piattaforma, Adam Mosseri.

Fino ad ora, la feature era disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma grazie a questa estensione vi si può accedere da tutti gli angoli del globo. La funzione permette agli utenti di salvare i video per guardarli da offline o per condividerli con persone che non sono sull’app. “Ora puoi salvare i reel creati dagli account pubblici sul tuo rullino fotografico: qualsiasi reel scarichi includerà una filigrana con l’username Instagram del creatore. Lo abbiamo lanciato negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno e ora è disponibile a livello globale” ha affermato il CEO.

La procedura per scaricare un Reel da Instagram è molto semplice: basta fare tap sul pulsante Condividi e quindi scegliere l’opzione “Scarica”. Il filmato sarà salvato direttamente nel Rullino Fotografico o nella Galleria del telefono.

Gli utenti hanno ovviamente la possibilità di impedire alle persone di scaricare i propri video direttamente attraverso le impostazioni del profilo. È chiaro però che con questa opzione aggiuntiva Instagram voglia rafforzare ulteriormente la sua sfida a TikTok.