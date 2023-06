Instagram ora consente finalmente di scaricare i Reels pubblici

Gli utenti avevano a lungo richiesto questa funzione, ed Instagram a quanto pare ha deciso di accontentarli. Sulla scia di quanto fatto da tempo dall’app concorrente TikTok, anche la piattaforma di Meta dà la possibilità di scaricare i Reels pubblici in modo tale da condividerli altrove (magari proprio su TikTok).

L’annuncio è arrivato dal CEO di Instagram Adam Mosseri sul suo canale broadcast di Instagram, dove ha affermato che gli iscritti americani potranno scaricare i Reels sul loro rullino fotografico semplicemente facendo tap sul tasto di condivisione e quindi selezionando l’opzione “Download”.

Mosseri ha spiegato che sarà possibile effettuare il download esclusivamente dei Reels di account pubblici, e gli utenti potranno comunque bloccarli tramite un’opzione ad hoc.

Non è chiaro se sui Reels scaricati ci sarà un watermark o meno, come avviene nel caso di TikTok che ha inserito una sorta di filigrana con il nome utente ed il logo, ma nel primo screenshot pubblicato non è mostrato nulla di tutto ciò.

Resta anche da capire quando questa opzione arriverà nei mercati esterni a quello americano: almeno nel momento in cui stiamo scrivendo in Italia non è possibile accedervi.

Sempre a proposito di Reels, qualche giorno fa abbiamo spiegato su queste pagine come vedere i Reel a cui si è messo mi piace.