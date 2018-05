Instagram consentirà di creare nuovi filtri per le Storie. In arrivo uno Store?

Non solo le video chiamate. Nel corso della conferenza tenuta questo pomeriggio all'F8 Conference, l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la compagnia aprirà i filtri basati sulla realtà aumentata di Instagram agli sviluppatori di terze parti.

Il CEO ha anche specificato che presto saranno a disposizione degli utenti dei nuovi filtri, che saranno creati in collaborazione con partner del calibro di Kylie Jenner, BuzzFeed, Ariana Grande, l'NBA, Vogue, ed altri. Gli utenti saranno anche in grado di provare su Kyle Cosmetics dei rossetti attraverso dei filtri al volto o aggiungere altri effetti alle proprie Storie.

E', a questo punto, quanto mai chiaro che Instagram abbia individuato nelle Storie il proprio core business per monetizzare ulteriormente dal social network incentrato sulle fotografie. Il fatto che abbia aperto la funzionalità a marchi di moda e figure pubbliche lascia intendere che in futuro i filtri potrebbero anche essere disponibili in uno Store dedicato all'interno del quale gli utenti saranno in grado di acquistarli.

Tra le altre novità annunciate oggi pomeriggio, Instagram ha anche rivelato alcune modifiche che saranno introdotte al sistema che filtra i commenti offensivi, il quale ora sarà in grado di filtrare automaticamente commenti incentrati sul bullismo o che contengono "attacchi all'aspetto di una persona, ma anche minacce al benessere o alla salute della stessa".

Al momento questo nuovo filtro sembra essere disponibile solo per i commenti in lingua inglese, ma presto supporterà anche altre lingue.