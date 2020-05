Instagram consentirà di inoltrare direttamente i messaggi inviati in Direct

Instagram sta attualmente lavorando ad una serie di novità in grado di aumentare il coinvolgimento degli utenti nell’utilizzo della nota piattaforma social. La società di proprietà di Facebook sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di inoltrare direttamente un messaggio inviato .

Basterà cliccare sull'opzione “Inoltra”, sopra il messaggio desiderato. Una funzione analoga è già presente su WhatsApp. Tuttavia, non è ancora chiaro se un messaggio possa essere inoltrato contemporaneamente a più persone.

Con ogni probabilità verrà posto un limite massimo di cinque persone a cui poter inoltrare il messaggio onde evitare la diffusione di false notizie. Instagram inoltre, sta valutando la possibilità di consentire agli utenti di fissare in alto i commenti più importanti, “pinnare” in gergo tecnico.

Le nuove funzionalità sono attualmente in fase di sviluppo, il che significa che dovremo aspettare un po’ prima che queste funzioni diventino disponibili per tutti gli utenti. Instagram ha recentemente lanciato la possibilità di inviare messaggi diretti direttamente dalla versione desktop della piattaforma di messaggistica. Infine, ha inserito nuovi adesivi per supportare i ristoranti locali nella battaglia alla pandemia del coronavirus. Le scorse settimane, inoltre, la famosa app di messaggistica ha riferito di essere a lavoro su un sistema che consente ai messaggi di auto distruggersi.