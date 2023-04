Instagram consentirà di scaricare i Reels degli altri utenti, proprio come TikTok

La sfida TikTok-Instagram continua e l’ultima indicazione arrivata dal ricercatore Alessandro Paluzzi su Twitter mostrano che Meta è al lavoro sulla possibilità per gli utenti di effettuare il download dei Reels pubblicate anche da altre persone.

Come si può vedere nello screenshot che condisce il tweet, nel menù a tendina è presente il pulsante “Download” che se cliccato scarica il Reel in questione. Al momento non è chiaro come funzionerà: ma il fatto che sia presente anche l’opzione “Turn on downloading” lascia intuire che colui che caricherà il filmato dovrà scegliere se consentire ad altre persone di poterlo scaricare o meno.

Da parte di Instagram almeno al momento non sono emerse indicazioni sulla possibile data di lancio di questa funzione, però, ma si tratterebbe di una naturale evoluzione visto che anche TikTok - che rappresenta il principale concorrente dell’app di Meta - consente di scaricare i filmati per poi pubblicarli su altre piattaforme o scambiarle con gli amici tramite Whatsapp, Telegram, iMessage e simili.

Almeno al momento però non sono emerse informazioni sulla possibile data di lancio, e non è nemmeno chiaro se la funzione sia in fase di test o meno.

Già da qualche mese però Instagram sta puntando massicciamente sui Reels, proprio per rispondere alla crescente popolarità dell’app concorrente di ByteDance.