Instagram, ecco che cos'è lo Shadow ban di cui tutti stanno parlando

Se bazzicate spesso su Instagram, probabilmente vi sarete imbattuti nel termine "Shadow ban", magari utilizzato in un contesto in cui l'influencer di turno si lamenta della piattaforma. Si inizia infatti a parlare sempre di più di questo argomento, ma in realtà sono in pochi a trattare la questione in modo esaustivo.

Che cos'è lo Shadow ban?

A livello tecnico, il termine "Shadow ban" viene utilizzato per riferirsi all'azione di escludere un utente da una comunità online. Si tratta quindi di una scelta messa in atto da un moderatore, che decide, per qualche motivo, di escludere una persona da un determinato "gruppo". L'account coinvolto non sparisce e i suoi contenuti continuano a rimanere visibili, ma vengono imposte alcune limitazioni. La caratteristica peculiare di uno Shadow ban è il fatto che non viene inviata alcuna notifica all'utente coinvolto. Questo significa che una persona potrebbe non accorgersi di aver subito un "trattamento" di questo tipo.

Le teorie sullo Shadow ban

Facendo riferimento a Instagram, secondo le varie teorie che girano online, lo Shadow ban riguarderebbe la limitazione della diffusione dei contenuti di un account. Ad esempio, un account potrebbe non risultare più visibile nella pagina di ricerca o degli hashtag del social network o potrebbe non comparire più nei feed delle persone che lo seguono. Questo comporterebbe un crollo dell'engagement di quel profilo e tutto ciò che ne deriva (guadagni più bassi, popolarità ridotta, impossibilità di raggiungere il proprio pubblico nella sua interezza e così via). Insomma, un problema piuttosto importante per una persona legata al mondo dell'Influencer Marketing. Stando alle varie teorie che circolano sul Web, lo Shadow ban colpirebbe gli utenti che utilizzano troppi hashtag o sfruttano metodi un po' "aggressivi" per ottenere più follower possibili.

Lo Shadow ban su Instagram non esiste?

In realtà, Instagram non ha mai confermato ufficialmente l'esistenza dello Shadow ban, arrivando essenzialmente a smentire tutto (come riportato anche da SkedSocial). Eppure, diversi utenti sostengono di aver visto "oscurati" i loro contenuti in determinate sezioni del social network e di aver addirittura trovato dei metodi per uscirne (online è pieno zeppo di guide su "come rimuovere lo Shadow ban"). Ha senso quindi dare ascolto alle voci del Web? Non abbiamo una risposta definitiva: si tratta di una zona grigia.

Probabilmente qualche controllo dalla piattaforma viene effettivamente fatto, ma magari soltanto in caso di infrazione dei termini di servizio (e in questo caso non si può nemmeno contestare più di tanto la piattaforma, visto che l'utente era stato avvertito). Ad esempio, recentemente è stato annunciato che verrà ridotta la diffusione dei contenuti che fanno disinformazione. È quindi evidente che Instagram stia cercando di limitare una certa tipologia di post, ma capite bene che non si può realmente parlare dello "Shadow ban" inteso dagli utenti.

Insomma, si tratta di un argomento complesso, Tuttavia, in linea generale, è bene diffidare da molte delle voci che corrono sul Web.