Instagram sta creando uno sticker per le chat di gruppo

Il nuovo adesivo per le storie di Instagram? Permette di creare una chat di gruppo con tutte le persone che decidono di cliccarlo. Quello che sappiamo sullo sticker "Join Chat" attualmente in fase di test.

Il nuovo adesivo introdurrebbe quindi una feature piuttosto interessante, andando a seguire un trend fortemente collaudato negli ultimi mesi: gli adesivi come mezzo per aumentare le interazioni tra utenti, è un po' il caso delle domande, dei sondaggi, quiz, e via dicendo.

La novità, attualmente in fase di testing, è stata presentata da Jane Manchun Wong, una che sa il fatto suo quando si parla di leak di nuove feature (la BBC le ha dedicato un bel ritratto).

Una volta messo lo sticker nella nostra storia su Instagram, chiunque vi clicchi può far richiesta di accedere ad una nuova chat di gruppo con il creatore della storia e tutti gli altri utenti accettati. Le possibilità sono infinite: ad esempio una persona potrebbe decidere di creare la chat di gruppo durante la diretta della prossima puntata di Game of Thrones, per guardarla in compagnia e commentare i principali avvenimenti.

La nuova feature si inserirebbe in un contesto di grossi cambiamenti per Instagram. Ha infatti recentemente avviato il test di una mossa a dir poco rivoluzionaria per il mondo dei social: la rimozione dei like e del count delle visualizzazioni, rispettivamente da foto e video. Il social spera di rendere l'upload di nuovi contenuti un'esperienza meno stressante e più autentica: conta la condivisione della nostra identità e di quello che piace a noi, non la ricerca disperata degli apprezzamenti degli altri.