Instagram farà creare e vendere NFT: al via i primi test con i creator

Sono passati pochi mesi da quandoInstagram ha aperto al supporto agli NFT, e Meta ha annunciato di essere al lavoro su una funzione che permetterà di creare e vendere i Token Non Fungibili direttamente tramite l'app.

Nella fattispecie, il toolkit end-to-end per gli NFT consentirà agli utenti di creare e lanciare NFT direttamente tramite Instagram. “Un piccolo gruppo di creatori sarà presto in grado di creare oggetti da collezione digitali (NFT) e venderli direttamente su Instagram” ha affermato Stephane Kasriel, Head of Commerce e Fintech di Meta.

Inizialmente, le feature saranno disponibili per un gruppo selezionato di artisti e creator, mentre probabilmente successivamente verranno messi a disposizione di tutti. Tra i primi a beneficiare di questo sistema troviamo il fotografo DrifterShoots, l’artista Ilse Valfrè e Amber Vittoria.

Alcune indicazioni emerse qualche settimana fa hanno mostrato che la beta degli NFT su Facebook ed Instagram è stata un successo, ed evidentemente il riscontro è stato ben superiore alle aspettative nonostante gli NFT di recente abbiano registrato un crollo della popolarità oltre che delle vendite. Facebook ed Instagram supportano la visualizzazione di NFT basati sulle blockchain di Ethereum, Polygon e Flow, e permettono agli utenti di collegare i portafogli agli account. In arrivo però c’è anche il supporto per i wallet Solana e Phantom.