Instagram è destinata a cambiare: addio foto, sarà il 'clone migliore' di TikTok?

Instagram sembra avere un destino già segnato che potrebbe risultare spiacevole agli utenti che originariamente si erano iscritti alla piattaforma: la società madre Facebook sarebbe infatti interessata a trasformare l’applicazione nata per gli amanti della fotografia nel “clone migliore” di TikTok, il celebre social network dedicato ai brevi video.

A rivelarlo è stato lo stesso capo di Instagram Adam Mosseri nel corso di un’intervista su Twitter, poi ripresa da PhoneArena. In tale contesto, egli ha confermato che gli sviluppatori del colosso di Mark Zuckerberg stanno già testando nuovi “video full screen, immersivi, divertenti, mobile-first” e soprattutto intendono “sperimentare una serie di cose in questo spazio nel corso del prossimi mesi”.

Allo stato attuale non è noto di che “cose” si tratti, ma possiamo ritenere che sia una serie di funzionalità inedite pensate proprio per diventare la piattaforma anti-TikTok per eccellenza. Mosseri, inoltre, ha “tagliato i ponti” a tutti gli amanti della fotografia affermando che “Non siamo più un'app per la condivisione di foto o un'app quadrata per la condivisione di foto. Siamo onesti, c'è una concorrenza davvero seria in questo momento...TikTok è enorme, YouTube è ancora più grande e ci sono molti altri nuovi arrivati”. In altre parole, è il momento di dire addio al caro, vecchio Instagram.

Ciononostante, comprendere i motivi dietro questa scelta di mercato è piuttosto semplice: i dati relativi agli acquisti in-app e al successo delle varie piattaforme mostrano che TikTok ha superato tutti diventando tra fine 2020 e inizio 2021 l’app non-gaming con il maggior incasso al mondo sia su App Store per iOS che su Google Play Store per Android, con oltre 920 milioni di Dollari spesi solamente nella prima metà di quest’anno, ergo un aumento del74% rispetto al primo semestre del 2021. Dati che significano molto dal punto di vista aziendale e che, in futuro, porteranno a una chiara trasformazione del social.

A proposito di Instagram, recentemente gli sviluppatori hanno avviato le prove delle Storie a pagamento ma anche di una feature inedita per portare i link nelle Storie di tutti.