Instagram down in Italia e non solo, disservizi diffusi: il possibile motivo

A distanza di essenzialmente un mese dal down prolungato di Instagram, Facebook e WhatsApp (avvenuto il 4 ottobre 2021), si stanno verificando altri disservizi per quel che riguarda il "mondo" di Mark Zuckerberg e soci. Infatti, il 3 novembre 2021 Instagram non sta funzionando come si deve.

Più precisamente, non sono in pochi coloro che segnalano disservizi legati al popolare social network "delle foto" (che non sembrano coinvolgere propriamente tutti gli utenti, ma comunque un buon numero). Basta come al solito collegarsi al noto portale Downdetector e agli altri tool di quel tipo per comprendere la situazione: a partire dalle ore 19:00 italiane circa (o comunque giù di lì), parecchi utenti non stanno riuscendo a usufruire come si deve del servizio.

Mancato caricamento del feed e impossibilità di inviare Direct sono tra i problemi più segnalati dagli utenti italiani al momento in cui scriviamo. In ogni caso, possiamo confermarvi che si tratta di un disservizio globale e non legato solamente al nostro Paese, in quanto anche la versione estera del sito Web Downdetector sta raccogliendo parecchie segnalazioni e la mappa dei disservizi relativi a Instagram mostra che anche in quel di New York (Stati Uniti d'America) molti utenti si stanno lamentando dei problemi legati al popolare social network.

Tra l'altro, ci sono dei "sospetti" in merito alla possibile causa di questo down di Instagram. Infatti, stando anche a quanto riportato da SlashGear, i disservizi sono iniziati poco dopo l'annuncio del fatto che ora su Twitter ci sono le anteprime relative ai link di Instagram.

Attenzione, però, potrebbe semplicemente trattarsi di una coincidenza non troppo fortunata per il social network. Tuttavia, chiaramente alcune fonti estere stanno già mettendo "il dubbio", nonostante non siano in pochi a pensare che la novità sia slegata dai disservizi del 3 novembre 2021.

In ogni caso, ricordiamo che si tratta di un momento di novità per Zuckerberg e soci. Infatti, l'azienda Facebook ora ha un nuovo nome: Meta.