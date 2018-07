Instagram down a livello globale oggi 13 luglio 2018

Al momento in cui scriviamo, Instagram risulta essere down in praticamente tutto il mondo, con segnalazioni che arrivano anche da Dubai, Indonesia, California e Italia. In particolare, anche noi stiamo riscontrando l'impossibilità di accedere al servizio.

I problemi sono iniziati da pochi minuti e stanno coinvolgendo tantissimi utenti, come potete vedere da questa pagina di Downdetector. Guardando la mappa e leggendo le segnalazioni, sembra che si tratti di un down globale.

Non sappiamo ancora cosa abbia causato questa problematica, ma non mancheremo di tenervi informati. Sui social sta ovviamente impazzando l'hashtag #instagramdown, con parecchie persone che si stanno chiedendo quando tornerà online. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte della società di proprietà di Facebook.



Come potete vedere anche da quanto riportato dal The Sun, il disservizio sta colpendo moltissime persone anche all'estero, con diversi utenti che lamentano crash dell'applicazione e log out improvvisi senza alcun tipo di segnale. Potrebbe trattarsi di uno dei down di Instagram che ha colpito il maggior numero di utenti da quando il popolare social network è nato.



Tuttavia, per ora tutto tace e vi consigliamo di tenere d'occhio l'account ufficiale Twitter di Instagram. Provvederemo ad aggiornare la news in caso di novità.



State riscontrando anche voi problematiche simili? Fatecelo sapere nei commenti!



[AGGIORNAMENTO 20:46]: La situazione sembra essere tornata alla normalità per la maggior parte degli utenti.