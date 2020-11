Instagram down oggi 11 Novembre: segnalati problemi con il login e la navigazione

Ancora problemi per Instagram. Dopo il down della giornata di ieri, che è stato segnalato da molti utenti attraverso i canali social, anche quest’oggi registriamo altri disservizi, in particolare su iOS.

Da qualche ora infatti sono lamentati disservizi con il login e la navigazione sul sito web di Instagram. I problemi sono confermati anche sulla pagina Instagram di DownDetector, dove già dalla prima mattinata si sono moltiplicate le segnalazioni al punto che si è raggiunto il picco anche con un numero più elevato di problemi.

Come sempre, vi invitiamo ad inviare eventuali segnalazioni supplementari attraverso la sezione commenti presente in calce alla notizia, per consentirci di aggiornare tempestivamente la notizia. Al momento da parte di Instagram non sono arrivate informazioni a riguardo, ma il problema sembra essere largamente diffuso sulla nostra nazione.