Instagram Down oggi 16 Dicembre: segnalati malfunzionamenti

Nuovi problemi per Instagram. In questi istanti sono tanti gli utenti che lamentano problemi con la popolare piattaforma di condivisione foto di Facebook. Nello specifico, problemi sono segnalati non solo dall'Italia ma anche nel Nord Europa e negli Stati Uniti.

A quanto pare, però, i disservizi non riguarderebbero il caricamento del News Feed o delle fotografie, ma le Storie. Sono tanti infatti gli utenti che già dalla mattina di oggi lamentano l'impossibilità a caricare sia le proprie Stories che quelli degli amici.

Negli ultimi minuti, dalle 14:30 in poi, è anche stato registrato un picco di segnalazioni su DownDetector.it che ha riconosciuto il problema ed affermato che potrebbero esserci potenziali problemi ad Instagram.

Abbiamo tentato a caricare qualche foto di amici e persone seguite, e l'esperienza non ci è sembrata fluida come al solito. Vi invitiamo a scrivere nei commenti se anche voi state lamentando gli stessi disservizi o meno.



Non si tratta dei primi problemi nelle ultime settimane: lo scorso 28 Novembre i malfunzionamenti erano stati diffusi in tutto il mondo e gli u tenti lamentavano problemi con il caricamento del NewsFeed e le fotografie.



Da parte del social network al momento non sono arrivati comunicati in merito, ma come sempre è probabile che il tutto rientri in poche decine di minuti.