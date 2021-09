Instagram down oggi 2 Settembre 2021: segnalati problemi anche in Italia

Dopo le segnalazioni arrivate dall'estero, anche in Italia alcuni problemi stanno lamentando problemi con Instagram. Seppur in maniera minore rispetto a quanto sta avvenendo Oltremanica, dove su DownDetector il picco ha superato le 2500 segnalazioni, nel nostro paese sono molti gli utenti che non riescono a collegarsi alla piattaforma.

Nello specifico, sembrano essere presenti problemi con la navigazione del Newsfeed e con il login, mentre altri servizi di Facebook come Whatsapp e lo stesso social network sembrano continuare a funzionare in maniera regolare.

Anche l'interruzione di Instagram a quanto pare si sta presentando a macchia di leopardo ed a giudicare da quanto scritto su Twitter sotto l'hashtag #InstagramDown, le problematiche sarebbero di vario tipo: alcuni non riescono a caricare storie, altri invece nemmeno a caricare la timeline o ad inviare messaggi.

Come sempre, aggiorneremo la notizia non appena ci saranno ulteriori informazioni.