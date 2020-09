Instagram down oggi 25 Settembre: impossibile accedere da app e web

Dopo i problemi con Telegram, questo venerdì di Settembre si arricchisce con l'Instagram Down. Da qualche minuto infatti è praticamente impossibile accedere al servizio di condivisione fotografica.

Le problematiche non riguardano solo l'Europa e l'Italia, ma come riportato dai colleghi di AndroidCentral, interessano anche gli Stati Uniti.

Su Twitter l'hashtag #InstagramDown è rapidamente finito tra i trend tweet e contiene segnalazioni da tutta Europa, con tweet da Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo ma anche Italia. Almeno al momento, però, non sono arrivati commenti nè dalla stessa Instagram, tanto meno da Facebook. Non è chiara la natura dei problemi, ma come indicato nella pagina di DownDetector alcuni disservizi sono stati riportati anche nella serata di ieri.



Da circa 20 minuti però è praticamente impossibile visualizzare il News Feed e le foto, ma come segnalato da molti ci sarebbero anche problemi con il login.

Come sempre fateci sapere attraverso i commenti se anche voi state riscontrando gli stessi problemi o no. Come avvenuto anche in passato, infatti, potrebbe trattarsi anche di un problema a macchia di leopardo: qualcuno potrebbe infatti essere in grado di accedere regolarmente al sito, mentre altri no.



Ovviamente come sempre vi terremo aggiornati non appena ci saranno ulteriori novità e qualora dovessero arrivare i commenti ufficiali da Instagram.