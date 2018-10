Instagram down oggi 3 Ottobre: la piattaforma inaccessibile per molti utenti

Mercoledì nero per il settore tecnologico. Ai disservizi di Vodafone, di cui vi abbiamo parlato qualche istante fa, si è aggiunto anche Instagram.

La piattaforma di condivisione fotografica infatti da qualche minuto sembra essere completamente inaccessibile da quasi tutto il mondo: le segnalazioni inizialmente erano arrivate (ovviamente su Twitter dove l'hashtag #InstagramDown è finito al primo posto tra i Trend Tweet) dagli Stati Uniti, ma lentamente hanno raggiunto anche l'Italia.

Sono tantissimi infatti gli utenti che in questi minuti stanno lamentando l'impossibilità ad accedere al news feed dell'applicazione, che restituisce il messaggio d'errore "impossibile aggiornare il feed" da 3G, 4G e WiFi, sintomo di un malfunzionamento dovuto a qualche problema di rete o lato server.

E' bene però precisare che il problema non riguarda tutti gli utenti in maniera capillare: sempre tramite Twitter sono molti gli iscritti al sito che sottolineano come dalla loro zona sia normalmente accessibile.

Almeno al momento non è nota la natura del problema, ma è probabile che i tecnici siano già al lavoro per far rientrare il tutto nel minor tempo possibile, visto che si parla di uno dei siti web più visitati al mondo e con il maggior numero di utenti.

Non sono segnalati problemi invece dal lato Facebook e Whatsapp, le altre due app di proprietà della società di Mark Zuckerberg.

Fateci sapere attraverso i commenti se anche voi avete riscontrato problemi.