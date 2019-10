Instagram down oggi 30 Ottobre: segnalati problemi con l'applicazione

Problemi per Instagram oggi 30 Ottobre. La popolare piattaforma di condivisione foto infatti da qualche minuto non funziona nemmeno in Italia, per la disperazione dei molti utenti che si sono riversati su social network come Facebook e Twitter per segnalare i disservizi.

Anche sul sito web Downdetector negli ultimi minuti sono aumentate le segnalazioni, ed anche noi abbiamo riscontrato problemi con il caricamento dei post degli amici nel News Feed e l'aggiornamento delle Storie. Anche facendo lo swipe dall'alto verso il basso, per caricare manualmente i post, abbiamo riscontrato l'errore "Impossibile caricare il feed" nella nuvoletta grigia.

Su Twitter l'hashtag #InstagramDown è già finito tra i trend tweet, con i soliti toni ironici. Allo stato attuale da parte della compagnia di Mark Zuckerberg non sono arrivate comunicazioni a riguardo, e non è noto se il problema sia localizzato solo in Italia o altrove.



Gli altri servizi dell'ecosistema Facebook, come Messenger, Whatsapp e lo stesso social network, però, funzionano regolarmente e non abbiamo lamentato alcun tipo di disservizio con l'invio di messaggi, post o il caricamento delle chat.

Vi aggiorneremo appena saranno disponibili ulteriori novità. Come sempre, vi invitiamo a commentare la notizia tramite l'apposito campo per permetterci di aggiornarla non appena il problema sarà risolto.



Aggiornamento 16:48 - Alcuni utenti lamentano anche problemi con Facebook, a quanto pare quindi il disservizio sta interessando anche altri servizi della società di Menlo Park.