Instagram down oggi 7 Luglio 2023 in Italia: segnalati problemi con l'app

Problemi per Instagram oggi 7 Luglio 2023. Da qualche minuto, infatti, nel nostro paese sono aumentate le segnalazioni di disservizi con l'applicazione di Meta dedicata al caricamento di foto e video.

Come si può vedere direttamente nella pagina Downdetector di Instagram, intorno alle 12:15 si è registrato un picco di segnalazioni legate a disservizi e problemi di vario tipo con il client.

Nella fattispecie, nel nostro caso abbiamo provato ad effettuare il login nell'applicazione non riuscendo a caricare il newsfeed, mentre da web il sito resta sulla landing page con il logo di Instagram.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, non sono segnalati problemi di alcun tipo con le altre app dell'universo Meta: Whatsapp e Facebook infatti funzionano regolarmente.



Le segnalazioni provengono da tutta Italia e non solo localizzate in una zona specifica, ed ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori dettagli. Al momento però Instagram e Meta non hanno diffuso alcuna informazione ufficiale in merito.



Sempre a proposito di Instagram, nella notte sono arrivate le prime indicazioni sulle novità in arrivo su Threads by Instagram: l'amministratore delegato Adam Mosseri ha annunciato che gli ingegneri sono al lavoro su tante nuove funzioni, inclusa la possibilità di modificare i post ed un news feed mostrato in ordine cronologico.