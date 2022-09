Instagram down oggi giovedì 22 settembre 2022: ecco su quali smartphone

Dopo i problemi su rete WindTre a settembre 2022, anche uno dei più popolari social network sotto l'insegna di Meta inizia a zoppicare per via di alcuni problemi che sembrano colpire una determinata fetta dei dispositivi su cui è presente l'app.

In particolare, le problematiche di oggi 22 settembre 2022 sarebbero molto specifiche e relative all'app Instagram per Android. Non tutti i dispositivi sembrerebbero colpiti e, al momento in cui scriviamo, gli iPhone sembrano non dare alcun segnale di malfunzionamento.



Tra i dispositivi testati anche OnePlus, Samsung e Xiaomi, pertanto non si tratta di una problematica legata a uno specifico brand.

Il tradizionale picco di segnalazioni è stato registrato anche da DownDetector dopo le ore 18 e tutt'ora non accenna a estinguersi.

Il problema che molti stanno riscontrando riguarda la stabilità dell'app che, appena aperta una storia, crasha e si riapre autonomamente, non permettendo di navigare tra i contenuti temporanei della piattaforma. Alcune segnalazioni riportano problemi anche nello scorrimento del semplice feed.

Non è ancora chiaro quando e come questo problema verrà risolto, ma come sempre vi terremo aggiornati in calce a questa news con tutti i prossimi sviluppi, ma ricordiamo che questo mese è stato particolarmente critico anche per Sony, con un clamoroso down del PlayStation Network avvenuto poco più di una settimana fa.



*AGGIORNAMENTO ORE 19:20*

Il servizio sembra essere tornato alla piena operatività.