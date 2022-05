Instagram down? Problemi il 26 maggio 2022, ci sono persino logout

A pochi giorni dall'arrivo di informazioni relative all'aggiornamento estetico per Instagram, torniamo a trattare su queste pagine il servizio di Mark Zuckerberg e soci. Infatti, online si sta discutendo di un possibile down di Instagram.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e The Verge, nonché come potete vedere dal numero di segnalazioni presenti su Downdetector, alcuni utenti nella serata italiana del 26 maggio 2022 hanno riscontrato problematiche nell'utilizzare normalmente il servizio offerto dal popolare social network. Sembra però che non tutte le persone siano coinvolte. In ogni caso, tra le varie segnalazioni, spiccano quelle che fanno riferimento a logout dall'app.

Più precisamente, alcuni utenti affermano che, una volta avviata come al solito l'applicazione ufficiale di Instagram sul dispositivo mobile di fiducia, si è presentata, al posto della classica schermata che consente di visualizzare post e Storie, la pagina di login. In questo contesto, sembra tra l'altro che per alcune persone coinvolte, perlomeno per un po' di tempo, non sia possibile effettuare l'accesso.

Insomma, sul Web ci sono segnalazioni relative a diversi "grattacapi" collegati a Instagram, tra cui rientrano anche immagini non caricate correttamente e post "bianchi". Risultava quindi giusto approfondire le problematiche, nonostante per il momento non ci siano comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda coinvolta. In ogni caso, se nella giornata del 26 maggio 2022 avete riscontrato problemi con Instagram, ora sapete che non siete i soli.