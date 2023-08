Su Instagram c'è un account fake di Tim Cook che è seguito anche dai dirigenti Apple

Tim Cook non ha Instagram. L’amministratore delegato di Apple infatti come social network utilizza solo X (ex Twitter) per pubblicare di rado qualche messaggio in cui si rivolge ai suoi follower. Tuttavia, nelle ultime ore è diventato virale un profilo fake spuntato su Instagram che impersona proprio il numero uno della Mela.

L’account, tim.d.cook, è stato creato a luglio 2023 ed il primo post risale al 20 Agosto per celebrare la Giornata Mondiale della Fotografie con due immagini scattate da iPhone. Il 23 Agosto invece ha pubblicato un altro post con una clip di 30 secondi che rimanda alla collaborazione con 3DPets lanciata la scorsa settimana. A livello di contenuti quindi è perfettamente in linea con la controparte Twitter, dove Cook pubblica principalmente post incentrati su Apple e non personali.

L’aspetto da sottolineare però è che tale profilo è completamente falso, ma il suo stile è talmente verosimile che è seguito anche da alcuni importanti dirigenti Apple come Lisa Jackson e Alan Dye, oltre che da altri dipendenti del produttore di iPhone.

Secondo quanto trapelato e riportato da 9to5Mac, Apple starebbe facendo il possibile per far chiudere il profilo in quanto potrebbe aprire le porte ad utilizzi anche pericolosi. La cosa che non è nota è il motivo per cui è ancora seguito dai dirigenti Apple.