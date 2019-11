Instagram: c'è un'app che consente di visualizzare i profili privati, ma sarà rimossa

A qualche giorno dalla cancellazione di Like Patrol, un'altra applicazione per spiare i profili Instagram finisce sotto la lente del social network. Si tratta di Ghosty, che sul Google Play Store di Android ha totalizzato 500mila download dal debutto di Aprile.

Secondo quanto riportato, l'app permette di spiare i profili Instagram anche se questi sono privati, il tutto sfruttando delle API messe a disposizione dallo stesso social network.

L'aspetto più controverso di Ghosty è che per poter accedere a tutte le funzioni è necessario non solo condividere i propri dati d'accesso con i creatori dell'app, ma anche di invitare un'altra persona al servizio. La procedura ha consentito di creare una sorta di circolo virtuoso che ha portato all'aumento esponenziale dei download e la crescita del database interno.

Nel momento in cui stiamo scrivendo però ancora non stata rimossa e Ghosty resta disponibile sul Play Store. Instagram dal suo canto ha provveduto ad inviare la segnalazione ed ha invitato gli sviluppatori a cessare le attività in quanto violano apertamente i termini del servizio.

Applicazioni di questo tipo sono diventate sempre più popolari negli ultimi tempi, ma come abbiamo avuto modo di vedere il più delle volte non fanno altro che chiedere i propri dati personali in cambio. Il gioco vale la candela? Evidentemente no.