Instagram ti ha eliminato l'account? Ora ti avvisa e ti permette di fare ricorso

Le pressioni sempre maggiori sulle piattaforme tech affinché rispettino requisiti elevati di pulizia, andando ad eliminare non solo bot e spam, ma anche vere e proprie cellule di disinformazione e terrorismo online, hanno portato ad una inevitabile conseguenza: i social sono costretti ad applicare strumenti di moderazione meccanici e impersonali.

Spesso basta poco per vedersi bannare l'account, una battuta fuori posto, un fraintendimento o, ancora, la segnalazione di massa da parte di qualche troll. Così succede che i ban ingiusti siano all'ordine del giorno, con schiere di utenti tagliati fuori dal loro profilo e lasciati senza un valido strumento per capire cosa sia successo.

Instagram ha deciso di porre rimedio al problema, almeno in parte. Il social ha annunciato innanzitutto che quando il loro profilo è stato sospeso invierà una notifica agli utenti. Spesso capitava che la persona colpita dal ban scoprisse del problema solamente dopo aver tentato invano di accedere al suo profilo.

In secondo luogo, ora gli utenti che ritengono di essere stati bannati da Instagram ingiustamente non dovranno più passare per forza dall'Help Center, ma ci sarà una sezione apposita nell'app.

Cambio anche alle policy: se prima il social chiudeva un account dopo un certo numero di violazioni delle regole a prescindere da quanto distanti l'una dall'altra nel tempo, ora il ban dovrebbe partire quando l'utente viola troppo frequentemente le policy in un breve lasso di tempo.

È la stessa app di Instagram ad avvisare l'utente con una sorta di sistema a cartellini gialli, come potete vedere dall'immagine in calce alla notizia.

Nel frattempo, Instagram vuole rendere invisibile il numero di like sotto ai post sul social.