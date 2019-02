Instagram fa pulizia di bot e fake, Chiara Ferragni ed altre influencer perdono followers

Nelle ultime ore Instagram sta portando avanti una vera e propria strage di account. La piattaforma di condivisione fotografica infatti sta procedendo con l'eliminazione di tantissimi account, spesso fasulli o bot, che hanno inondato il sito negli ultimi mesi.

I bot, nello specifico, venivano usati dalle agenzie che vendono pacchetti di followers per far accrescere il numero di seguaci, ma l'impatto è stato importante anche per influencer che, ovviamente, non hanno bisogno di questi sistemi per monetizzare con i propri post.

Il risveglio è stato traumatico per varie celebrità. Ariana Grande ha perso addirittura tre milioni di fan, mentre Gigi Hadid un milione. Chiara Ferragni, che qualche settimana fa aveva tagliato il traguardo dei 16 milioni di followers, si è ritrovata con 15,7 milioni di seguaci questa mattina. Il motivo è da imputare a quegli account fake che vengono creati per spammare pubblicità o contenuti e che seguono gli account più famosi con la speranza di ricevere un follow-back. L'account ufficiale Instagram, ad esempio, ne ha persi più di 2,5 milioni.

Sono in molti però anche gli utenti "classici" che questa mattina si sono risvegliati con meno follower, ma il tutto rientra nella strategia del sito che mira a ripulire quanto più possibile la base di utenti ed evitare abusi.