Instagram e Facebook, niente accordo con SIAE: addio alla musica dai social network

Meta ha annunciato di non aver rinnovato l’accordo con SIAE per la licenza della musica su Instagram e Facebook, che a questo punto sarà rimossa.

Ciò vuol dire che gli utenti non potranno più usare nelle Storie, Reel e nei post di Instagram e Facebook i brani per cui la SIAE detiene la licenza. “La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti” ha affermato il social network di Mark Zuckerberg, mentre da parte di SIAE almeno al momento non sono giunti commenti.

Secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, la procedura di rimozione dei brani ed il blocco dei contenuti partirà già nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo 2023.

I contenuti ancora presenti sui social che contengono brani musicali saranno bloccati e la musica verrà silenziata. Per il futuro, gli utenti avranno la possibilità di scegliere altre tracce - al di fuori del repertorio SIAE - da inserire nei loro contenuti.



Un'altra brutta notizia per il colosso di Mark Zuckerberg, che proprio qualche giorno fa ha annunciato altri 10mila licenziamenti per Meta.