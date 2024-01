Instagram e Facebook, attivi nuovi strumenti di protezione per i minori: le novità

Importanti modifiche introdotte da Meta al sistema di messaggistica di Instagram e Facebook Messenger, allo scopo di proteggere i minori da contatti indesiderati e potenziali abusi e dare al contempo più opzioni di controllo ai genitori.

Nella fattispecie, come spiegato da Meta in un post sul blog, da impostazione predefinita gli adolescenti con età inferiore ai 16 anni (o sotti i 18 anni in alcuni paesi) non potranno più ricevere messaggi o essere aggiunti alle chat di gruppo da utenti che non seguono o con cui non sono connessi su Instagram e Messenger.

Meta aveva già preannunciato misure di questo tipo in passato, ed ha spiegato che questi aggiornamenti si basano su una serie di accorgimenti che vogliono salvaguardare i propri utenti, soprattutto i più piccoli, da atti predatori.

In precedenza, le restrizioni impedivano solo agli adulti con età superiore ai 19 anni di inviare DM ai minori che non rispettavano le regole. Ora, queste si applicheranno a tutti indipendentemente dall’età.

Su Instagram, gli utenti saranno informati della novità attraverso un alert presente sulla parte superiore del Feed. Per gli adolescenti che utilizzano account supervisionati dai genitori è previsto che chiedano l’autorizzazione per modificare tale impostazioni. Le novità sono in rollout anche in Italia.