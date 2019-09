Instagram e Facebook contro le diete miracolose: post oscurati per gli under 18

Instagram ha deciso di prendere di petto il fenomeno degli influencer che propongono diete miracolose. Il social network di Mark Zuckerberg infatti ha annunciato che a partire dalle prossime settimane i post e pubblicità che mostrano prodotti di questo tipo saranno oscurati per le persone con età inferiore ai 18 anni.

Nel calderone entreranno anche i prodotti che favoriscono (almeno teoricamente) la perdita di peso e gli interventi di chirurgia plastica. I gestori della piattaforma di condivisione foto hanno anche precisato che "qualora tali soluzioni dovessero essere promosse come prodigiose o sono collegate ad offerte commerciali, ad esempio con un codice sconto" i moderatori potrebbero eliminare direttamente i contenuti.

La modifica interesserà anche gli influencer impegnati in collaborazioni commerciali, e riguarderà anche i post pubblicati su Facebook.

Attraverso questo nuovo sistema, la società americana mira a ridurre la pressione degli utenti e delle associazioni di categoria, che avevano chiesto da tempo una regolamentazione di questo tipo per evitare di trarre in inganno gli utenti.

La responsabile delle politiche per il pubblico di Instagram, Emma Collins, ha affermato che: "intendiamo rendere Instagram un posto positivo per tutti e questa linea dura contro i prodotti dimagranti fa parte del nostro continuo lavoro per ridurre la pressione che le persone a volte sentono usando i social media, esercitata in parte dall'industria cosmetica e dietetica".