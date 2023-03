Instagram e Facebook diranno addio ai tracker? Forse sì, ma solo nell'UE (e non per tutti)

A inizio 2023, Meta era stata multata dall'UE per la cifra di ben 400 milioni di Euro: la sanzione è arrivata quando i regolatori europei hanno scoperto che l'azienda impediva di utilizzare Facebook e Instagram agli utenti che non accettavano il tracking pubblicitario. Ora, però, le cose stanno per cambiare, o almeno così pare.

Un report del Wall Street Journal spiega infatti che, dopo la multa da 400 milioni di Euro da parte della Data Protection Commission irlandese, il principale ente regolatore del diritto alla privacy dell'Unione Europea, Meta sembra aver deciso di modificare il tracking degli utenti dei suoi social per evitare il rischio che Facebook e Instagram vengano bloccati nell'UE.

La modifica, che sembra sarà valida solo nell'Eurozona e per gli utenti europei, permetterà di disattivare il tracking delle pubblicità per il proprio account Instagram o Facebook: finora era impossibile farlo, mentre gli utenti che non accettavano le inserzioni personalizzate si vedevano bloccato l'accesso ai propri profili social.

Il fatto che (forse, perché di ufficiale ancora non c'è nulla) Meta darà la possibilità di disattivare il tracking pubblicitario ai suoi utenti, però, non significa che la procedura per farlo sarà semplice. Al contrario, il WSJ riporta che il procedimento sarà assai tortuoso e "nascosto" tra le impostazioni di Facebook e Instagram. Per bloccare il tracking, infatti, sarà necessario recarsi nelle preferenze dell'utente, e da lì compilare un apposito form per chiedere al social network il blocco dei tracker sul proprio profilo.

Inoltre, pare che Meta "valuterà ogni richiesta e deciderà se implementare o meno il cambiamento richiesto". Insomma, sembra che non vi saranno degli automatismi per bloccare il tracking pubblicitario, ma che tutto dovrà passare sempre per gli uffici del colosso di Menlo Park. Ciò sembra anche significare che tutti i nuovi account Instagram e Facebook avranno il tracking delle inserzioni attivo di default.

Le scelte di Meta potrebbero scatenare le ire degli attivisti per la privacy e potrebbero finire nuovamente sotto la lente di ingrandimento dei regolatori dell'UE. Tuttavia, si tratta pur sempre di un convincente primo passo di Facebook e Instagram per il blocco delle pubblicità personalizzate per gli utenti che non le desiderano, che fino a qualche mese fa non era una possibilità contemplata dalla compagnia di Mark Zuckerberg.