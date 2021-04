Instagram e Facebook down in Italia: le segnalazioni si moltiplicano

No, non si tratta del vostro smartphone o della vostra connessione a Internet: Instagram e Facebook sono attualmente down in Italia per molti utenti. Infatti, entrambi i social network sono al centro di alcuni disservizi.

Più precisamente, le prime segnalazioni risalgono alle ore 23:00/23:30 di oggi 8 aprile 2021, dato che proprio a poche decine di minuti dalla mezzanotte parecchie persone hanno iniziato a notare scritte come "Impossibile aggiornare il feed" su Instagram o messaggi simili su Facebook.

Per il resto, come potete immaginare, non sono in pochi coloro che si stanno chiedendo i motivi dei disservizi su portali come Downdetector. In ogni caso, se non riuscite a utilizzare Instagram e Facebook nel corso della notte, perlomeno ora sapete che non siete i soli.