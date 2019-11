Instagram e Facebook down oggi 28 novembre: segnalati problemi da tutto il mondo

Secondo quanto segnalato da vari utenti, e riportato anche su DownDetector, da qualche minuto Instagram non funzionerebbe correttamente. Con il passare dei secondi sono tante le segnalazioni da parte di iscritti che non riuscirebbero a caricare correttamente il newsfeed o le fotografie.

Come osservato dai colleghi di The Independent, le segnalazioni starebbero arrivando da tutto il mondo, ma i disservizi non sembrano interessare tutti gli utenti.

Alcuni account infatti riuscirebbero ad effettuare tranquillamente il login, a mettere i like, interagire con i post ed a caricare il News Feed o contenuti.

Problemi simili sono stati segnalati anche da utenti Facebook, la società madre di Instagram: anche in questo caso non sarebbe possibile effettuare correttamente il login. Fortunatamente invece Whatsapp non sembra essere interessata dal disservizio.



Come accaduto già nell'immediato passato, in Italia l'hashtag #InstagramDown è rapidamente finito tra i trend tweet di Twitter, e sono tanti gli utenti che ironizzano sul cattivo funzionamento dell'applicazione.



Dalla tipologia del disservizio, è facile intuire si tratti di qualche problema lato server, che probabilmente sarà risolto nel giro di pochi minuti.



Soprattutto negli Stati Uniti le reazioni al disservizio sono state più feroci, in quanto ricadono nel giorno del Ringraziamento in cui è tradizione pubblicare sui social la foto con tutta la famiglia che dà il via alla stagione natalizia.

Vi terremo aggiornati.