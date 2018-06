Instagram e Facebook: ecco quali dispositivi non supportano più le due app

Dopo WhatsApp, anche Facebook e Instagram hanno deciso di non supportare più diversi dispositivi ancora utilizzati da alcuni utenti. Vediamo assieme quali.

I device di cui stiamo parlando montano tutti il sistema operativo Windows Phone, sia in versione 8.1 che 10. Infatti, stando a Windowsteca, l'applicazione di Facebook ha smesso di funzionare da circa una settimana su tutti i dispositivi montanti Windows Phone 8.1, con la comparsa del messaggio "Ops, qualcosa è andato storto" quando si tenta di effettuare il login, come potete vedere dall'immagine presente qui sotto. Inoltre, l'app in questione è stata anche completamente rimossa dallo Store. Il tutto è frutto della decisione presa da Facebook nello scorso marzo 2018, che ora è "entrata in vigore" all'atto pratico.

Per quanto riguarda Instagram, invece, l'applicazione per Windows 10 Mobile non è più aggiornata dallo scorso anno ed era anche stata rimossa dallo Store, salvo poi ricomparire sempre con la solita build, che stando alle segnalazioni degli utenti risulta causare diversi problemi ai dispositivi mobili, con parecchi crash e rallentamenti. In definitiva, l'applicazione è ancora scaricabile ma non è più supportata dagli sviluppatori.

Insomma, Instagram e Facebook si sono adeguate ai tempi, non supportando più il sistema operativo mobile di Microsoft, che è oramai definitivamente morto.